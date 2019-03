Tweede dag in behandeling Kasteelmoord: “De Clercq heeft er niks mee te maken” Jeffrey Dujardin

19 maart 2019

13u18 0 Ruiselede De tweede dag in het proces over de Kasteelmoord is begonnen. De advocaten van Pierre Serry en Evert de Clercq houden vandaag hun pleidooien in het Gentse hof. De advocaten van Serry hopen dat de straf niet zwaarder wordt. Evert De Clercq gaat voor een vrijspraak, “Hij heeft er niks mee te maken”, pleitte Walter Van Steenbrugge.

Kris Vincke, die de Aalterse Pierre Serry verdedigt, startte zijn pleidooi met het feit dat ze hier in beroep staan, “Wij hebben geen beroep aangetekend, het parket wel. We konden ons vinden in het vonnis van de Brugse rechtbank. Onze cliënt zit al 2587 dagen in hechtenis, hij zit al het langste van iedereen en heeft voor de feiten een hoge prijs betaald. Serry wil vooral een punt zetten achter dit alles.”

Spijt

“Mijn cliënt heeft spijt van alles, en beseft goed genoeg wat er aangericht is”, pleitte Vincke.”Hij legde als enige volledige en oprechte betekenissen af, hij durfde zijn mond open doen. Pierre vond het de kinderen het recht hadden om te weten wat er met hun vader was gebeurd. Toen dokter Gyselbrecht in eerste aanleg opeens bekentenissen afgelegd heeft, was enorm zwaar voor hem. Hij kon het moeilijk aanhoren dat hij een stuk als moordenaar werd beschouwd. Hij is niet de onderwereldrotzak die wikt en beschikt over andermans leven maar is gewoon een man die dingen regelen voor zijn vrienden. Waarbij hij soms niet genoeg nadacht. Wat hij gedaan heeft voor Gyselbrecht, zou hij alleen voor hem doen. Ze waren goede vrienden, al 20 jaar voor de moord. Hij had altijd veel respect voor hem.”

Niks met de zaak te maken

De nieuwe advocaat in de zaak, Walter Van Steenbrugge, zorgde gisteren al voor een kort intermezzo nadat hij door een stoel zakte in het hof. Vandaag was het zijn beurt om Evert De Clercq te verdedigen. Hij gaat voluit voor de vrijspraak, “Ik ga u bewijzen dat hij niks met die zaak te maken heeft. Meneer De Clercq zit al vier jaar in voorhechtenis als onschuldig man, wie gaat dat betalen? Er is geen enkel objectief bewijs tegen hem. Het Openbaar ministerie vroeg in eerste instantie zelfs de buitenvervolgingstelling voor hem”, aldus meester Van Steenbrugge

Het hof werd rond 12 uur geschorst. Om 14 uur krijgt Van Steenbrugge de kans om verder te pleiten.