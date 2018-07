Twee nieuwe namen voor Respect 07 juli 2018

Politieke partij Respect heeft met Sandy Geirnaert en Hein Haerinck twee nieuwe kandidaten voor zijn kieslijst beet.





Sandy Geirnaert (42) is lerares in Brugge en woont in Kruiskerke. Hein Haerinck (44) is vertegenwoordiger en jeugdcoördinator bij FC Doomkerke en woont ook in Kruiskerke. (VDI)