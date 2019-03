Toneel voor het goede doel in Zaal voor Sport en Spel Sam Vanacker

25 maart 2019

Broederlijk Delen en OKRA Ruiselede organiseren op zondag 31 maart een toneelvoorstelling voor het goede doel in Zaal voor Sport en Spel in Ruiselede. Het reizende theatergezelschap Speranza brengt er het stuk ‘Ingebroken’ op de planken. De opbrengst van de voorstelling gaat via Broederlijk Delen naar het verbeteren van de omstandigheden van de boeren in Guatemala. Het toneelstuk gaat over een gepensioneerde wiskundeleraar die op z’n eentje in zijn ouderlijke huis woont. Er wordt plots ingebroken en de man weet de dief te klissen, maar hij belt de politie niet. De inbreker wordt al snel een psychologische speelbal in handen van de eenzaat.

De voorstelling start om 14.30 uur. Kaarten zijn te verkrijgen in het parochiaal secretariaat, bij het OKRA bestuur en bij de medewerkers van Broederlijk Delen. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen tot twaalf jaar 5 euro. Na de voorstelling kan je genieten van een kopje koffie en taart.