Toch weer schoorsteenbrand na aanpassingswerken 15 februari 2018

02u26 0

De brandweer moest gisteren kort voor de middag uitrukken naar de woning van Julien Herman (68), in de Aalterstraat in Ruiselede. "Rook vulde mijn huis en ik zag dat de oorzaak bij de kachel moest liggen", vertelt de bewoner. "Buiten stelde ik vast dat er vuur uit de schoorsteen kwam. Ik schrok want in november 2016 overkwam mij al eens net hetzelfde." Ook nu belde de man snel weer naar de brandweer. Die kreeg de situatie snel onder controle. Daarna maakten de blussers de bescheiden woning van Julien Herman weer rookvrij. "Mijn stielman zal mogen terugkeren want de aanpassingen die hij heeft gedaan na de eerste schoorsteenbrand deugen blijkbaar niet", zegt de man die geen onbekende is voor de brandweer. "De voorbije jaren zijn die mannen hier tot twee keer toe langsgekomen om tijdens de wateroverlast mijn drie kelders leeg te pompen. Het water stond er tot aan het plafond. Ik ben hen dankbaar." (VHS)