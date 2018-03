Subsidiedossier De Linde 19 maart 2018

02u37 0

De gemeente en scholengemeenschap Driespan gaan een subsidiedossier indienen voor de verbouwing van het Oudemanhuis naast basisschool De Linde in Doomkerke. Die site is al sinds 2012 eigendom van de gemeente. "Op termijn zal basisschool De Linde extra ruimte nodig hebben", zegt schepen van Onderwijs Hannes Gyselbrecht (RKD). "De overheid maakt weer geld vrij, dus is de tijd rijp om subsidies te vragen." (SVR)