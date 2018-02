Studenten bedenken ecologische windmolen voor Nigeriaanse stad 02 februari 2018

02u41 0 Ruiselede Samen met vier medestudenten Energietechnologie van Hogeschool Odisee in Brugge ontwerpt Jonas Vancauwenberghe (19) uit Ruiselede onder de noemer 'Energy for Africa' een windmolen voor de lokale bevolking van de Nigeriaanse stad Jos. Tegen eind mei willen de studenten een eerste model van het project op papier hebben, in het najaar volgt de praktische uitwerking.

De studenten voeren het project uit in opdracht van vzw Kitanda, een vereniging die ontwikkelingslanden probeert te helpen. "We zijn op zoek gegaan naar een duurzame en manier van energieopwekking, louter gebruik makend van de materialen die in Nigeria voor handen zijn, zoals oude auto-onderdelen", legt Jonas uit.





"Vaak hebben de mensen er geen eigen verlichting of mogelijkheid om hun gsm op te laden. Daar hopen we verandering in te brengen."





Videoconferentie

De studenten zijn volop bezig met het samenstellen van een handleiding. "Via een videoconferentie gaan we dan een prototype voorstellen aan de lokale docenten, die vervolgens het project verder zullen uitleggen aan hun leerlingen." Om het project te financieren wordt een sponsoractie georganiseerd op 21 april tijdens de infodag van Odisee. (SVR)