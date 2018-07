Streekgenoten scoren op internationaal portretfestival 28 juli 2018

Onze regio scoorde sterk op het internationale portretfestival L'Eté des Portraits in het Franse Bourbon-Lancy. De Ruiseleedse fotografe Sylvia Konior ontving de prijs voor meest creatieve zelfportret. "Het beeld dat ik instuurde is van een vrouw op het strand in Blankenberge die probeert de ideale schoonheid na te streven. Die vrouw ben ik zelf. Het is een ironisch beeld dat tot nadenken stemt." De Roeselaarse fotograaf Didier De Daniloff werd op zijn beurt gelauwerd met een zilveren Award. "De geselecteerde reeks waarvan één foto bekroond werd, is een ode aan de vrouw", aldus Didier. Bij het festival zijn duizenden portretfoto's te bewonderen in het dorp. 321 beroepsfotografen uit de hele wereld deden mee, onder wie 46 Belgen. (CDR/SVR)