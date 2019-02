Straat afgesloten door schouwbrand Alexander Haezebrouck

10 februari 2019

21u06

Bron: Eigen info

In een woning langs de Aalterstraat in het centrum van Ruiselede brak zondagnamiddag iets voor 17 uur brand uit. Bij aankomst van de brandweer bleek het om een schouwbrand te gaan. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle en bluste de schouw door bovenaan water in de schouw te spuiten. Daarvoor hadden ze ladderwagen nodig waardoor de Aalterstraat versperd raakte. Daardoor kon het verkeer een tijdlang niet passeren in de Aalterstraat ter hoogte van de brand. De schade door de brand bleef erg beperkt, niemand raakte gewond.