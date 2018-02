Steeds meer gemeenten krijgen laadpaal 06 februari 2018

Sinds de Vlaamse regering besliste om het gebruik van elektrische voertuigen aan te moedigen, verschijnen er in steeds meer steden en gemeenten elektrische laadpalen. Zo werd er gisteren op het Polenplein in Ruiselede een gloednieuwe laadpaal onthuld, terwijl netwerkbeheerder Eandis het gemeentebestuur tegelijk de sleutels overhandigde van een elektrische wagen die de gemeente drie weken lang ter beschikking krijgt. Vandaag rijden er zo'n 5.000 elektrische wagens rond in België. Tegen 2020 mikt de regering er 60.000. Tegen die tijd moet er in elke Vlaamse gemeente minstens één oplaadpaal zijn. (VDI/SVR)