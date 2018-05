Schepen Gyselbrecht (RKD) stapt naar oppositiepartij Respect 24 mei 2018

02u45 0 Ruiselede Hannes Gyselbrecht zal na twee legislaturen als schepen voor RKD straks op de lijst staan van oppositiepartij Respect. "Ik had de laatste jaren het gevoel niet naar waarde geschat te worden bij RKD. Voorstellen die ik deed werden al te vaak fel afgeschoten", klinkt het. Voor burgemeester Greet De Roo is het nieuws een donderslag bij heldere hemel.

Het nieuws betekent een aderlating voor RKD, want met 1.057 voorkeurstemmen in 2012 was Gyselbrecht er een van de absolute sterkhouders. Volgens burgemeester De Roo kon hij op 14 oktober zelfs rekenen op de tweede plaats bij RKD. Toch zocht hij begin dit jaar uit eigen beweging contact met de grootste oppositiepartij van Ruiselede. Over een concrete aanleiding daarvoor blijft Gyselbrecht vaag.





"Ik merkte dat mijn visie niet langer strookte met die van het schepencollege. Concrete dossiers ga ik niet noemen, maar ik had op veel vlakken liever andere accenten gezien. Zo is er vooral op het vlak van infrastructuur in Ruiselede dringend nood aan vernieuwing. Maar mijn inbreng werd niet geapprecieerd. Ik dank de collega's van RKD voor de samenwerking in de voorbije twaalf jaar, maar mijn toekomst ligt bij Respect."





Respect-fractieleider Marnix Van Daele verwelkomde Gyselbrecht met open armen. "Hannes is voor ons veel meer dan alleen maar een electorale versterking. Hij is een jong, ambitieus politicus met veel bestuurservaring. "





Burgemeester Greet De Roo (RKD) ten slotte betreurt het vertrek van Gyselbrecht. "De reden waarom Hannes zo plots vertrekt is me een raadsel. Van onenigheid is er bij mijn weten helemaal geen sprake. Akkoord, iedereen zit soms wel eens met wat frustratie, maar dat is nu eenmaal hoe de democratie werkt. Een zeer vreemde beslissing, zeker aangezien hij op de tweede plaats kon rekenen bij ons. Maar goed, ik wens hem uiteraard veel succes." (SVR)