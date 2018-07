Schepen Gyselbrecht naar eigen zeggen 'verbannen': "Na mijn overstap hebben ze mijn bevoegdheden afgenomen" 16 juli 2018

02u27 0 Ruiselede De overstap van schepen Hannes Gyselbrecht van meerderheidspartij RKD naar oppositiepartij Respect is niet zonder gevolgen gebleven. De schepen gaat niet meer naar de wekelijkse vergaderingen van het schepencollege en werd naar eigen zeggen 'verbannen' door zijn collega's van RKD, die de bevoegdheden van Gyselbrecht herverdeelden.

Op jubileumvieringen is Hannes Gyselbrecht (Respect) voortaan niet meer te bespeuren. Tot voor zijn overstap eind mei was hij nog schepen van Onderwijs, Financiën, Cultuur, Toerisme en Jubilea, maar die bevoegdheden zijn nu in handen van de RKD-schepenen. Alleen in naam is Gyselbrecht nog schepen. "We konden niet anders", reageert burgemeester Greet De Roo (RKD) "Als er geen goede communicatie meer mogelijk is, dan is verder samenwerken moeilijk houdbaar. Bovendien komt Hannes niet meer naar het schepencollege. Hij is de laatste keer zwijgend opgestaan en is gewoon vertrokken."





Hannes Gyselbrecht van zijn kant spreekt van een 'verbanning'. "Ik ben verbannen. Mijn bevoegdheden zijn afgenomen. Bovendien kreeg ik tijdens de eerste vergadering van het college na mijn overstap verwijten en beledigingen naar mijn hoofd geslingerd. Die waren gewoon te grof, dus heb ik besloten om niet meer naar de schepencolleges te gaan tot aan de verkiezingen."





Geduld

Burgemeester De Roo (58) heeft nog steeds weinig begrip voor de beslissing van haar tweede schepen. "In de 24 jaar dat ik in de politiek zit, heb ik ook momenten van frustratie gekend. Soms loopt niet alles zoals je het zou willen, maar dan moet je gewoon verder aan de weg timmeren. Nogmaals, ik heb geen flauw idee wat zijn beweegredenen geweest zijn. Mensen fluisteren dat hij burgemeester wil worden. Had hij nog een paar jaar geduld en was hij bij ons gebleven, dan was hij het misschien vanzelf geworden."





De lijstvoorstelling van Respect vindt in de loop van volgende maand plaats. (SVR)