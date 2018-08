Ruislé Koers voortaan op kermiszondag 08 augustus 2018

02u32 0

Ruislé Koers, al sinds jaar en dag een vaste waarde op kermismaandag in Ruiselede, verhuist naar de zondag. De organisatie wil zo meer gezinnen met kinderen naar de paardenkoers in de Pontstraat krijgen.





Volgens voorzitter Luc Vermeulen is het al van in de jaren zeventig geleden dat Ruislé Koers nog eens op zondag plaatsvond. "De belangrijkste reden voor de verhuis is dat we nu aangesloten zijn bij een nieuwe paardensportfederatie. Daardoor hebben we straks een mooi programma van twaalf koersen met telkens tien paarden en ook nog eens twee ponykoersen. Tegelijk willen we de concurrentie met de paardenrennen in Oostende op maandag liever vermijden. Zo is de kans ook groter dat we mooie namen strikken."





Van de nood werd een deugd gemaakt en het comité zet op zondagnamiddag 19 augustus stevig in op kinderanimatie. "Er komt een paardenmolen, een springkasteel en kindergrime. Onze tent wordt wat gezelliger ingericht en de toog wordt in een nieuw kleedje gestopt. Plezier voor het hele gezin verzekerd. Of die verhuis een effect zal hebben op de kermis? De zondag van de grote kermis is al langer erg rustig. Ik weet dat de KLJ dan een fietstocht organiseert, maar dat is sowieso minder ons doelpubliek." Ruislé Koers vindt plaats op 19 augustus vanaf 14 uur in de Pontstraat. De ingang ligt in de Groeneweg. (VDI/SVR)