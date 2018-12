Ruiseledenaars krijgen ‘frisse start’ dankzij Vitaya Sam Vanacker

13u44 0 Ruiselede Carlo Arickx (46) en Carolien Vanneste (54) zijn dinsdagavond te zien in ‘Een Frisse Start met vtwonen’ op Vitaya. De Ruiseleedse paardenliefhebbers kregen bij hun verhuis de hulp van Sieg De Doncker.

Na twee jaar samen wonen op het appartement van Carlo beslisten Carlo en Carolien om te verhuizen naar een grotere stek in dezelfde gemeente. Eind vorig jaar besliste Carolien zich in te schrijven voor het programma. “Eerlijk gezegd was ik bijna vergeten dat ik me ingeschreven had toen we plots een telefoontje kregen”, vertelt ze. “We haalden de selectie en eind augustus al kregen we een cameraploeg over de vloer in ons appartement. Toen we in november effectief verhuisden kwam Sieg De Doncker opnieuw langs, samen met stylistes Ozanne en Guillemine Mertens.”

“Het was vreemd om een week niet in het huis te mogen komen, maar het resultaat was fantastisch. Onze living, onze slaapkamer en ons terras lijken ‘uit de boekskes’ te komen. Niet evident, want Carlo heeft een meer klassieke smaak terwijl het voor mij wat robuuster mag zijn. Toch zijn de stylistes erin geslaagd die stijlen prima te verzoenen. Landelijk, maar met een industriële toets.”

Verder sluit de ligging van de woonst perfect aan bij de hobby van de twee. “We beschikken nu over een tuin met zicht op de omliggende weides”, gaat Carolien verder. “Vanuit het keukenraam zie ik Carlo zelfs de paarden trainen op de piste achter ons huis.”

Een Frisse Start met vtwonen is dinsdagavond om 20.35 uur te zien op Vitaya.