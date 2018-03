Ruiselede heeft pret op de schaatsweide 01 maart 2018

Niet de volledige oppervlakte van de schaatsweide was al dichtgevroren en om te schaatsen was het ijs misschien nog net iets te dun, maar gisteren waagden enkele gezinnen zich al op het ijs in het Parochieveldbos langs de Kruisbergstraat. Ze hielden het droog en beleefden onvervalste winterpret. Goedele Verhaeghe uit Doomkerke had de slee bovengehaald voor Lennert (3), Lena (5) en Rémi (7). Ook vriendinnetje Lotte (5) speelde mee. "Ik las in de krant dat het ijs weliswaar op eigen risico te betreden was, maar als we moeten wachten tot het echt officieel toegelaten is dan kunnen we blijven wachten, niet?", aldus de moeder van drie. "De laag ijs in het midden van de wei is zeker dik genoeg denk ik, al blijft het wel opletten natuurlijk. Op bepaalde plaatsen hoor je het gevaarlijk kraken en ik heb de kinderen goed gewaarschuwd dat ze netjes in het midden moeten blijven. Misschien dat het morgen (vandaag - red.) wel nog wat dikker is. Dan komen we sowieso terug." (SVR)