Rookmelders voorkomen erger bij brand

19 januari 2019

Dankzij de rookmelders in een woning langs de Bruggesteenweg in Ruiselede is de schade bij een brand zaterdagmiddag rond 11u30 beperkt gebleven. In de buurt van de schouw raakte vloer- of plafondbekleding oververhit waardoor die bekleding vuur vatte. De rook zorgde meteen voor een alarm bij de rookmelders. De brandweer van de zone Midwest was snel ter plaatse en kon met een minimum aan water blussen. “Maar een kwartier later en de woning was in vlammen opgegaan”, klinkt het bij de brandweer. “Het nut van rookmelders is nogmaals bewezen.” De brand veroorzaakte nu slechts beperkte schade.