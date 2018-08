Ronkende namen op podium driejaarlijkse Molenfeesten 01 augustus 2018

02u37 0

Molendorp Ruiselede maakt zich op voor de driejaarlijkse Molenfeesten op 3, 4 en 5 augustus. Het belooft een feest te worden, want na anderhalf jaar voorbereiding pakt het organiserend comité opnieuw uit met een ijzersterk programma. Het startschot wordt vrijdagnamiddag gegeven in de grote tent op de markt met een muzieknamiddag voor senioren, gevolgd door een culinaire sneukelfietstocht van 30 kilometer. In 2015 kon die fietstocht op een indrukwekkende 700 deelnemers rekenen. Om 21.30 uur staat Yves Segers op het podium in de tent. Zaterdag is er vanaf 15 uur animatie voor kinderen in het park en 's avonds zijn er optredens van The Shadoogies en The Working Men (met niemand minder dan Ben Crabbé, Patrick Riguelle en Jan Hautekiet in de rangen). Zondag is er om 11 uur een aperitiefconcert en om 15 uur een wielerwedstrijd voor dames. Apotheose wordt de gratis schlagerparade zondagavond met Sam Gooris, Laura Lynn en De Romeo's op het podium. Info en kaarten voor de sneukeltocht: 051 68 80 63. (SVR)