Respect lost nieuwe namen 31 mei 2018

02u27 1

Een week nadat huidig schepen Hannes Gyselbrecht als eerste nieuwe kandidaat op de Respect-lijst werd voorgesteld, lost de partij twee nieuwe namen. Christel L'Hoost (48) is de echtgenote van aannemer Franky Rutsaert. Ze groeide op in Kruiskerke en woont intussen vijf jaar in Doomkerke. De tweede naam is Chris Hullebusch (51), zaakvoerder van Koelwaren Biebuyck en schoonzoon van oud-burgemeester Etienne Biebuyck. (SVR)