Respect blaast 24 uur lang marktcafé De Plaetse nieuw leven in Sam Vanacker

21 december 2018

18u07 0 Ruiselede De politieke partij Respect blaast dit weekend het ter ziele gegane marktcafé De Plaetse tijdelijk nieuw leven met een actie voor het goede doel. Tussen zaterdag 12 uur en zondag 12 uur wordt er 24 uur non-stop een loopband draaiende gehouden.

Initiatiefnemers Sara Dinneweth, Sandy Geirnaert, Hein Haerinck en Jelle Rutsaert beslisten om met Respect mee op de kar te springen van de Warmste Week. “Het oorspronkelijke idee was om iets te organiseren met onze partij, maar we beslisten om daar een goed doel aan vast te hangen. Via via zijn we aan drie loopbanden geraakt en om het wat uitdagend te maken gaan we proberen om minstens één van die drie 24 uur lang draaiende te houden”, vertelt Sara.

Lopers of wandelaars betalen 5 euro inleg en kunnen zich ook laten sponsoren per afgelegde kilometer. Inschrijven kan via de facebookpagina van Respect of gewoon ter plaatse tijdens de actie. De opbrengst gaat naar vzw De Buidel, een vereniging uit Ruiselede die vakanties en uitstapjes organiseert voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. De partij is van plan om voortaan elk jaar een dergelijke actie te organiseren.

Opmerkelijk is in elk geval de locatie. Marktcafé De Plaetse staat leeg sinds cafébaas Filip Braekevelt er dit voorjaar de deuren achter zich toetrok. “Dat er geen café meer op de markt is blijft een gemis in Ruiselede”, gaat Sara verder. ‘Tijdens onze campagne hebben we daar heel veel opmerkingen over gekregen. Dus we zijn naar de eigenaars gestapt met de vraag of we het pand tijdelijk mochten gebruiken. Terwijl we de loopbanden aan het klaarzetten waren kwamen er zelfs al heel wat mensen spontaan binnen met de vraag of ze iets konden drinken.”

Wat de toekomst brengt voor het pand, dat overigens nog steeds te huur staat, blijft echter onduidelijk. Een aantal geruchten doen al de ronde, maar de eigenaars laten weten dat er nog niets concreets beslist is.