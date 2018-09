Raadsleden ook opnieuw op RKD-lijst 03 september 2018

RKD (Ruiselede-Kruiskerke-Doomkerke), de partij van burgemeester Greet De Roo, heeft recent de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Bij de bekendmaking van de lijst in onze krant ontbraken twee namen van gemeenteraadsleden die straks ook opnieuw opkomen: Filip Verstuyft en Michèle Faict. Hij is al 12 jaar gemeenteraadslid en als afgevaardigde van de gemeente in de intercommunale Farys/TMVW volgt hij de dossiers van de zuivering en distributie van drinkwater op. Zij was sinds 2006 OCMW-raadslid en zetelt sinds april 2018 als raadslid. (VDI)