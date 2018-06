Politie-inval voor ontsnapte gevangene 02 juni 2018

De politie is donderdagavond een woning binnengevallen in Bovekerke nabij Koekelare. De politie was daarbij op zoek naar een man die gevangenzit in de gesloten instelling van Ruiselede. Daar was hij eerder op de dag ontsnapt. Het vermoeden was groot dat de man naar zijn vriendin was getrokken in Bovekerke. Dat bleek ook te kloppen, want het is de vrouw zelf die de man na zijn ontsnapping is gaan ophalen in Ruiselede en hem naar Bovekerke bracht. De politie stelde zich verdekt op in Bovekerke en kwam met meerdere patrouilles en een anonieme wagen ter plaatse. Bij de inval in de woning bleek hij echter al niet meer aanwezig te zijn. Uit verhoor van de vrouw bleek dat de man zich intussen schuilhield in Bredene. Daar kon hij later op de avond worden opgepakt en hij werd terug overgebracht naar Ruiselede. De vrouw werd even aangehouden omdat ze hulp had geboden aan een gevangene maar werd onder voorwaarden terug vrijgelaten.





(JHM)