Poekestraat krijgt borden die waarschuwen voor overstekend wild VDI

21 februari 2019

12u48

Bron: VDI 0 Ruiselede Waarschuwingen voor overstekend wild zou je eerder verwachten in Limburg of de Ardennen, maar ook in de Poekestraat in Ruiselede hebben ze er last van. Daar zijn er de laatste weken veel meldingen van reeën die de weg oversteken. Op vraag van oppositiepartij Respect gaat de gemeente nu verkeersborden plaatsen die waarschuwen voor overstekend wild.

”De laatste tijd is de reëenpopulatie in het Poekebos net over de provinciegrens toegenomen”, vertelt Frederic Crul van Respect. “Daardoor trekken er de laatste tijd heel wat reeën richting het bos tussen de Poelestraat en de Tereikenstraat, in de volksmond ook Mey z’n bos genoemd. Vorige week is er zelfs een aanrijding geweest tussen een bestuurder en een ree. Met een dode ree en heel wat blikschade tot gevolg. Het valt mij op dat er in de Poekestraat nog geen borden staan die de mensen waarschuwen voor mogelijk overstekend wild. Misschien moeten we toch maar het minimum doen om de mensen te waarschuwen en borden plaatsen.”

Niet aansprakelijk

De gemeente gaat in op de vraag van Respect. De verkeersborden zijn besteld, al waarschuwt burgemeester Greet De Roo (RKD) dat de levering en plaatsing nog enkele weken op zich kan laten wachten. Ze geeft nog mee dat de gemeente ook op plaatsen weer geen zo’n borden staan niet aansprakelijk kan worden gesteld. “De wegcode bepaalt duidelijk dat je moet stoppen voor onverwachte obstakels”, besluit ze.