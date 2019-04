Poekestraat dicht door werken Sam Vanacker

02 april 2019

09u22 0 Ruiselede Nog tot en met vrijdag 12 april zal de Poekestraat tussen huisnummers 55b en 57 onderbroken zijn door werken.

De riolering van de nieuwe verkaveling in de Poekestraat wordt aangesloten op de riolering, waardoor doorgaand verkeer niet mogelijk is. Omleiding is enerzijds voorzien via de Ommegangstraat, Buisstraat, Aalterstraat en Guido Gezellelaan. Anderzijds via de Kapellestraat, Tieltstraat en N37.

Lijnbus 15 zal de haltes Polenplein en Ommegang niet bedienen tot 12 april. Alternatieve haltes zijn de Markt (Kasteelstraat) en Vossenhol (kruispunt Poekestraat/Reigerstraat).