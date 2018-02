Piano's Maene helpt bij herstel Atlantisch Woud 20 februari 2018

Piano's Maene onderneemt op een ecologisch verantwoorde manier. Zo is de volledige dakoppervlakte van de hoofdzetel in Ruiselede uitgerust met zonnepanelen, die voorzien in hun jaarbehoefte aan elektriciteit voor de showrooms, magazijnen, burelen én het productieatelier.





Piano's Maene geeft piano's ook een tweede leven als tweedehandsinstrument. Nu gaat de firma nog een stap verder. In samenwerking met WeForest plant men voor iedere verkochte piano een boom. Piano's Maene steunt hiermee een bijzonder project in Brazilië met de bedoeling het sterk uitgedunde Atlantisch Woud te herstellen. (CDR)