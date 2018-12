Personeel en bewoners Sint-Jozef Ruiselede en Mariaburcht Dentergem nemen afscheid van directeur Jo Vettenburg (65) Anneleen De Roo (36) neemt vanaf 14 december de fakkel over Sam Vanacker

12 december 2018

10u00 2 Ruiselede De bewoners en het personeel van woon-en zorgcentrum Sint-Jozef in Ruiselede namen gisteren afscheid van directrice Jo Vettenburg (65). Vandaag wordt ze in de bloemetjes gezet in wzc Mariaburcht in Dentergem. Vanaf vrijdag neemt Anneleen De Roo (35) het roer over.

“Vijfenzestig is een leeftijd waarop je kan zeggen dat het tijd is om het aan jongere mensen over te laten”, speechte de directrice in Sint-Jozef. “Ik heb mijn job altijd heel erg graag gedaan. Dit is dan ook geen vaarwel, maar een ‘tot weerziens’.” Daarop kreeg ze van de bewoners en het personeel een applaus en een kleine attentie, waarna iedereen kon genieten van een kopje koffie en een stuk taart. Vandaag gebeurt hetzelfde in Dentergem, vrijdag is er de officiële pensioenviering in feestzaal Ter Dauwe in Aalter.

Jo Vettenburg kwam pas zeven jaar geleden aan het hoofd te staan van Curando in de regio Ruiselede-Dentergem, maar in die tijd is veel gebeurd. De twee woonzorgcentra kwamen samen onder de paraplu van Curando en het zorgaanbod in werd stevig uitgebreid. Ruiselede kreeg dagverzorgingscentrum Den Tap en in Tielt werden er in januari 2018 onder de noemer Curaremos nieuwe assistentiewoningen in gebruik genomen. Via Cura ten slotte wordt thuisverpleging aangeboden in de ruime regio.

“De mooiste realisatie van de afgelopen jaren is ongetwijfeld Den Tap”, vertelt Jo Vettenberg. “Zowel het dienstencentrum als het dagverzorgingscentrum draaien er op volle toeren. Daar ben ik het meest trots op. Het spijtigste is dat de nieuwbouwplannen voor zowel Dentergem als Ruiselede nog niet gerealiseerd zijn.”

Voor Ruiselede waren er in 2013 al vergevorderde plannen voor een nieuwbouw van 15 miljoen euro met 105 bedden - veertien meer dan nu - maar door een gewijzigde subsidieregeling stelde de overheid maakte de overheid geen budgetten vrij, waardoor de plannen voor een nieuwbouw de koelkast in gingen. Hetzelfde verhaal in Dentergem, waar de nieuwbouwplannen zelfs al van in 2012 dateren.

Al komt er in Dentergem volgend jaar wel schot in de zaak volgens Vettenburg. “De plannen voor Dentergem zijn zo goed als rond en normaal kunnen we in 2019 over gaan tot de aanbesteding. In Ruiselede liggen de zaken anders. Daar moeten we eigenlijk helemaal opnieuw beginnen.”

De opvolging van beide dossiers wordt hoe dan ook een stevige kluif voor Anneleen De Roo (36) uit Lotenhulle, toevallig een dorpsgenote van Vettenburg. “Het wordt een uitdaging, maar ik zie het helemaal zitten”, vertelt Anneleen. “We gaan hier een nieuwe plek creëren waar het goed is om te wonen en te werken.” De nieuwe directeur heeft ondanks haar relatief jonge leeftijd in elk geval al een indrukwekkende carrière afgelegd. “Ik werk al veertien jaar voor Curando. Ik ben gestart in het dagverzorgingscentrum in Beernem. Daarna ben ik bij de sociale dienst van Sint-Jozef terecht gekomen, waarna ik diensthoofd werd. Vandaag ben ik beleidsmedewerker kwaliteit. En vanaf vrijdag neem ik de fakkel over van Jo als directeur van woonzorgzone Curando Midden.”

“Wat ik ga doen als ik op pensioen ben? Angst voor het zwarte gat heb ik niet”, besluit Jo. “Ik ga sowieso eens langs in het haak-en breicafé van Den Tap. Verder hou ik erg van tuinieren. Bovendien hebben de kinderen een grote tuin en kunnen ze wel wat hulp gebruiken”, lacht ze.