Parket wil journalist voor rechter in marge kasteelmoord Siebe De Voogt

13 december 2018

Het Brugse parket wil VRT-journalist Bart Aerts voor de correctionele rechtbank brengen in een nevendossier van de kasteelmoord. De zaak, waarin ook Peter Gyselbrecht betrokken is, werd gisteren voor onbepaalde tijd uitgesteld door de raadkamer. Op 17 november 2016 zond het Canvas-programma Terzake telefoongesprekken uit afkomstig uit het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens. Uit de opnames moest blijken dat het Brugse gerecht zich liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Het Gentse parket-generaal oordeelde later dat daar geen sprake van was. Peter Gyselbrecht, zoon van opdrachtgever en dokter André, bekende enkele dagen later in een persmededeling dat hij de telefoontaps doorspeelde aan de VRT-redactie. In het onderzoek naar de gelekte taps kwam journalist Bart Aerts als mededaders in het vizier van de speurders. Onder welke kwalificatie het parket hem verwezen wil zien, willen ze niet kwijt.