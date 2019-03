Ouders van 57 kinderen planten geboorteboom Sam Vanacker

01 maart 2019

16u57 0 Ruiselede In het parochieveldbos in Kruiskerke werd onlangs al voor het zeventiende jaar een geboorteboom geplant voor de 57 Ruiseleedse kinderen die vorig jaar geboren werden.

Het gaat om een gezamenlijk initiatief van het gemeentebestuur, de milieuraad en de Gezinsbond. Voor elk van de jonge gezinnen die kwam opdagen, werd een jong boompje voorzien. Na het aanplanten van de bomen werd het evenement afgesloten met drankje.

Nog even meegeven dat 57 geboortes ongeveer hetzelfde aantal is als in 2017, toen de teller op 55 stond. Het voorlopige record werd gehaald in 2016 met 75 geboortes, een enorm verschil met 2015. Toen werden er 48 kinderen geboren.