Orfeo strikt Kurt Van Eeghem 05 april 2018

02u45 0

De cultuurraad van Ruiselede organiseert op zaterdag 14 april terug het cultuurevent 'Orfeo' bij Piano's Maene. De avond bestaat uit een tweeluik van muziek en woord. Het eerste gedeelte bestaat uit een voordracht van theateracteur, auteur en presentator Kurt Van Eeghem. Het muzikale luik van de avond wordt verzorgd door de Antwerpse pianist Nikolaas Kende, een oud-deelnemer aan de Koningin Elisabethwedstrijd. Het optreden start stipt om 20 uur in het auditorium van Piano's Maene in de Ommegangstraat 58. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 14 euro aan de deur, drankje incluis. Inschrijven kan via overschrijving op BE98 7380 0618 6093, met vermelding van naam, adres en het aantal personen. (SVR)