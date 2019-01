Orfeo buigt zich over relatie tussen ethiek en esthetiek Sam Vanacker

10u37 0 Ruiselede Naar jaarlijkse gewoonte pakt de cultuurraad van Ruiselede op 2 februari uit met het culturele event ‘Orfeo’ in de concertzaal van Piano’s Maene. Dit keer maakt psychiater Dirk De Wachter er z’n opwachting.

De avond bestaat zoals altijd uit een combinatie van muziek en woord. Het muzikale luik wordt dit keer verzorgd door hoboïst Bram Nolf en pianist Daan Vandewalle. Hun muziek wordt gecombineerd met een lezing van de Leuvense psychiater Dirk De Wachter. Sam buigen ze zich over de vraag of schoonheid (en kunst in het algemeen) van ons betere mensen kan maken. Onder de noemer ‘Van de Schoonheid en de Troost’ onderzoeken ze de relatie tussen esthetiek en ethiek.

Het optreden start stipt om 20 uur in het auditorium van Piano’s Maene in de Ommegangstraat 58. De deuren gaan open om 19 uur. Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en inschrijven kan via overschrijving op BE98 7380 0618 6093, met vermelding van naam, adres en het aantal personen.