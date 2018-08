Nieuwe sportvloer wordt feestelijk ingehuldigd 17 augustus 2018

02u34 0 Ruiselede De nieuwe vloer van de sporthal in Ruiselede wordt op 25 augustus officieel ingehuldigd. In principe had de vloer er vorig jaar al moeten liggen, maar omdat de aanbesteding betwist werd door een concurrerende firma liepen de werken vertraging op.

Vorige lente werd de vloer dan toch gerealiseerd. Bovenop de bestaande vloer werd een nieuwe geplaatst, opgebouwd uit een 'zwevende' onderconstructie met daarboven een PU-laag. De gepaste belijning werd aangebracht en in het midden van de zaal is een centraal volleybalterrein met aparte kleur voorzien. Volgens badmintonclub De Molenpluim, die in juni als eerste de vloer mocht gebruiken, is het een wereld van verschil met de oude ondergrond. Alles samen kostte de nieuwe vloer zo'n 150.000 euro.





(SVR)