Nieuwe Lekkerbek is meest kindvriendelijke horecazaak 30 november 2018

Restaurant De Nieuwe Lekkerbek is op de Hospitality Awards verkozen tot meest Kind- en Fietsvriendelijke horecazaak van België. Het is al het tweede jaar op rij dat het restaurant in de prijzen valt op de jaarlijkse Hospitality Awards. Vorig jaar stemden de klanten van de Nieuwe Lekkerbek het restaurant nog tot Meest Klantvriendelijk Allround restaurant van België. Zaakvoerder Geert Debrandere, die al vijf jaar op rij deelneemt aan de wedstrijd, is in de wolken met de nieuwe prijs. "Van achttien genomineerde horecazaken in de categorie hebben wij het goud gewonnen. Het feit dat we gratis laadpunten voor elektrische fietsen hebben en een veilige buitenspeeltuin met in de zomer een springkasteel hebben uiteindelijk de doorslag gegeven", vertelt hij. "We zijn onze klanten uiteraard heel dankbaar voor de stemmen." Geert geeft nog mee dat de sint op zaterdag 1 december langs komt rond 14 uur met lekkers voor de kindjes. (SVR)