Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd Sam Vanacker

04 januari 2019

16u32 0

De voltallige gemeenteraad en het schepencollege van Ruiselede hebben donderdag de eed afgelegd op de installatievergadering in het gemeentehuis.

Voor RKD zetelen naast burgemeester De Roo Linda Wyckstandt, Marc Demuynck, Ilse Volcke, Frans Debouck, Chris Dewinter, William Coppens, Mattias Vande Steene en Filip Verstuyft. De acht zitjes aan de kant van de oppositie worden ingenomen door evenveel verkozenen van Respect, met name Marnix Van Daele, Hannes Gyselbrecht, Tom De Paepe, Chris Hullebusch, Gilles Verstraete, Sara Dinneweth, Lieve Van Erum en Frederik Crul. Durven heeft zoals bekend geen vertegenwoordiger meer in de gemeenteraad.

Na de eedaflegging van de zeventien gemeenteraadsleden legden ook de vier schepenen hun eed af. Marc Demuynck, Frans Debouck en Linda Wyckstand deden dat ook al aan het begin van de vorige legislatuur. Tweede schepen Ilse Volcke, die de voorbije zes jaar in de OCMW-raad zetelde, legde voor het eerst de eed af als gemeenteraadslid én schepen. Daarmee is ze het enige nieuwe gezicht in het schepencollege van Ruiselede.