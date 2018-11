Nieuw schepencollege is gekend 13 november 2018

De samenstelling van het schepencollege voor de komende zes jaar in Ruiselede is rond. De partij RKD behield na de verkiezingen nipt de meerderheid en Greet De Roo blijft burgemeester. Zij staat in voor ruimtelijke ordening, wonen, erediensten, communicatie, personeel, ICT, financiën en veiligheid. Marc De Muynck blijft eerste schepen en neemt openbare werken, waterbeleid, landbouw en milieu voor zijn rekening. Ilse Volcke wordt een nieuw gezicht in het schepencollege. Het OCMW-raadslid haalde meer stemmen dan schepen Chris Dewinter en krijgt daardoor voor het eerst een schepenmandaat. Zij neemt toerisme, jeugd, cultuur, onderwijs, bibliotheek en internationale contacten onder haar vleugels. Derde schepen wordt Frans Debouck. Hij blijft verantwoordelijk voor sport, feestelijkheden, infrastructuur, economie en begraafplaatsen. OCMW-voorzitter Linda Wyckstandt blijft het sociale aspect voor haar rekening nemen als schepen van Sociale Zaken, Kinderopvang, Gelijke Kansen en Mindervaliden.





Zoals overal in Vlaanderen is er vanaf 1 januari een schepen minder in Ruiselede, maar door het vertrek van schepen Hannes Gyselbrecht naar oppositiepartij Respect werden de bevoegdheden in Ruiselede eerder al herschikt. (SVR)





