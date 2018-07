Nieuw jeugdhuis officieel geopend 12 juli 2018

Het nieuwe jeugdhuis Jester, aan de jeugdlokalen in de Tieltstraat in Ruiselede, is officieel geopend. Het jeugdcafé startte in 1999 in de Tieltstraat. In 2005 werd voormalig café De Drie Klokken op de Markt de nieuwe stek. Het jeugdhuis moest evenwel verhuizen, omdat de eigenaar andere plannen voor het gebouw had. De nieuwe stek tegenover de sporthal heeft een terras, publieksruimte en een afdak.





De gemeente voerde nog enkele verbouwingen uit, het jeugdhuis zelf nam het houtwerk en de uitbreiding van de elektrische leidingen voor zijn rekening. Het jeugdcafé is elke avond open, en niet alleen voor jongeren. Meer info op de Facebookpagina Jeugdhuis Jester Ruiselede. (VDI)