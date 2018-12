Nieuw fietspad langs Brugge- en Wingenesteenweg geopend CDR

08 december 2018

De Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Ruiselede openden deze ochtend het nieuwe fietspad langs de Bruggesteenweg en Wingenesteenweg. Het nieuwe tracé loopt over een afstand van 3,2 km, tussen het kruispunt met de Abeelstraat en de Scheidingsstraat. Langs de Bruggesteenweg en in de Wingenesteenweg, vanaf het kruispunt Klaphulle tot aan de verkeerspoort, werd een enkelrichtingsfietspad aangelegd van afwisselend 1,50 tot 1,75 m breed. Bij de verkeerspoort, tussen Klaphulle en de Brandstraat, gaat het fietspad over in een dubbelrichtingsfietspad van afwisselend 2 tot 2,5 m breed. Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk, en is een onderdeel van de fietsverbinding tussen Ruiselede en Wingene. Al in 2016 werd een nieuw fietspad van een kilometer aangelegd langs de Bruggestraat-Bruggesteenweg, vanaf het slachthuis in de Bruggestraat tot aan de Abeelstraat, in Ruiselede. In 2017 kwam er een fietstracé van 1,63 km tussen het kruispunt met de Tieltsesteenweg en de Balgerhoekstraat in Wingene. In een volgende fase zal het fietspad verder aangelegd worden, over een afstand van 2,5 km langs de Ruiseledesteenweg, van de Balgerhoek- tot de Scheidingsstraat, in Wingene. Daarnaast zal een vervolgtracé van zo’n 7,3 km gerealiseerd worden tot aan het Aanwijs in Beernem. De timing van deze werken hangt af van de geplande rioleringswerken.