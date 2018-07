Negen verenigingen slaan de handen in elkaar voor derde Volksbal 28 juli 2018

Negen Ruiseleedse verenigingen slaan dit jaar de handen in elkaar voor het Volksbal tijdens de grote kermis op 17 augustus. Het succesvolle concept blijft onveranderd. Onder de vleugels van de cultuurraad zorgt elke vereniging voor een eigen eet- of drankstandje in een grote halve cirkel naast de kerk, al besliste de cultuurraad wel om de prijzen van de drank iets beter op elkaar af te stemmen. Het feest start met een kinderfuif om 18 uur. Nadien neemt dj Bart Coopman plaats achter de draaitafel.





(SVR)