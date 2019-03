Muzikaal duo brengt klassiek concert in klooster Sam Vanacker

18 maart 2019

10u16 0 Ruiselede Op zaterdag 30 en zondag 31 maart brengen sopraan Heleen Goeminne en alt Jan Wouters een duoconcert in Ruiselede en Waregem. De twee zingen op zaterdag de twaalfdelige duetcyclus Stabat Mater in de kapel van het klooster van de Zusters van de 7 Weeen in Ruiselede. Op zondag staan ze in de kerk van Waregem.

Heleen Goeminne (27) woont in Waterloo maar is afkomstig van Tielt, waar ze bovendien als interim werkt aan de muziekacademie. “Het eerste deel van Stabat Mater is overbekend en staat altijd in de top tien van radio Klara’s top honderd”, aldus Goeminne. “De overige elf delen zijn minder bekend maar op z’n minste even mooi. We hebben gekozen om met strijkers samen te werken omdat dat het echt af maakt.”

Tickets in voorverkoop kosten 12 euro en zijn te bestellen via info@representvocal.be of via SMS (naam, datum, aantal) op 0486/97.39.64. Aan de deur betaal je 15 euro. Beide optredens starten om 18 uur.