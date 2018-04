Motorrijder zwaargewond 23 april 2018

Bij een ongeval op het kruispunt van de Ruiseledesteenweg en de Hekkestraat in Wingene is zaterdagnamiddag een 50-jarige motorrijder uit Ruiselede zwaargewond geraakt. E.B. kwam rond 15 uur met zijn motor Ducati uit de richting van Ruiselede gereden toen hij plots voor zich de BMW van L.A. (23) uit Tielt, die uit de richting vanuit Wingene kwam en links de Hekkestraat wou indraaien, zag opduiken. De motorrijder kon de wagen niet meer ontwijken en knalde in de rechterflank. Een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Daarna werd de vijftiger naar het ziekenhuis in Tielt overgebracht. Het kruispunt bleef een uur gedeeltelijk versperd. Zowel de motor als de BMW moesten getakeld worden. De automobilist bleef ongedeerd, maar was onder de indruk van het ongeval. (LSI)