Motorrijder (51) zwaargewond 22 mei 2018

Langs de Tieltstraat in Ruiselede is een 51-jarige motorrijder uit Lichtervelde zondagmiddag zwaargewond geraak. Stefaan Vandecaveye reed met een tweede motorrijder samen van Tielt richting Aalter. Ze waren op weg naar een motortreffen in Hamme. Plots werd hij verrast door een draaimanoeuvre van een automobiliste. De 29-jarige vrouw uit Wingene kwam ook uit de richting van Tielt, maar wilde rechtsomkeer maken om in de andere richting te parkeren. Ze moest vlakbij foto's nemen tijdens een communiefeest. Stefaan Vandecaveye kon met zijn Harley de Renault Kangoo van de vrouw niet meer ontwijken en knalde tegen de flank van het voertuig. Hij liep enkele zware breuken op, maar verkeerde niet in levensgevaar. (LSI)