Moeder en dochter openen samen zaak met meeneemgerechten Sam Vanacker

04 januari 2019

17u16 3 Ruiselede In de voormalige bakkerij op de markt van Ruiselede is sinds kort een gloednieuwe zaak met vers bereide gerechten te vinden. ‘De Kokkerelle’ wordt gerund door Sabine Van Houtte en haar dochter Eline Lemahieu.

Sabine Van Houtte (48) uit Ruiselede was vroeger leerkracht en maakt met de opening van haar eigen zaak dus een opmerkelijke carrièreswitch. “Koken is voor mij wel altijd al een passie geweest”, legt ze uit. “Bij familie en vrienden sta ik zelfs al langer als een ‘kokkerelle’ bekend, dus een naam voor de zaak was snel gevonden. Ik heb van mijn passie mijn beroep gemaakt.” Sabine wordt achter de toonbank bijgestaan door dochter Eline Lemahieu (21), die zich net als haar moeder het voorbije jaar stevig bijschoolde in functie van de zaak.

“In de toonbank ligt voor elk wat wils”, gaat Sabine verder. “We hebben zowel de klassiekere gerechten zoals pakweg kalkoenfilet met aardappeltjes en boontjes in huis, maar ook specialere dingen zoals quinoa hebben we in huis. Verder verkopen we ook soep en slaatjes. Alles helemaal vers gemaakt. Verder proberen we ook het vetgehalte van onze gerechten bewust zo laag mogelijk te houden. Liefst werken we zoveel mogelijk op bestelling, maar ook passanten kunnen hier zeker terecht.”

De Kokkerelle is van dinsdag tot donderdag open tussen 10 en 13 uur en tussen 15 en 18 uur. Op vrijdagochtend gaan de deuren een uurtje vroeger open. Op zaterdag kan je er ook terecht tussen 9 en 13 uur. In de namiddag wordt louter op bestelling gewerkt. Op zondag en maandag is de zaak gesloten.

Wie verdere info wil of een bestelling wil plaatsen kan terecht op 0468/ 05 82 40 of op de Facebookpagina van De Kokkerelle.