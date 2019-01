Maene verkocht vorig jaar 1.450 piano’s en neemt nu grootste producent van Nederland over Sam Vanacker

03 januari 2019

11u28 0 Ruiselede Piano’s Maene heeft een belangrijke concurrerende pianobouwer overgenomen. Ypma Piano’s ligt in het Nederlandse Alkmaar en is net als Maene hofleverancier. Het bedrijf telt 25 werknemers en is daarmee het grootste pianobedrijf van Nederland.

Piano’s Maene uit Ruiselede, dat 61 werknemers telt en daarmee dan weer het grootste pianobedrijf van ons land is, nam de aandelen van Ypma Piano’s over en herdoopte het bedrijf tot Maene-Ypma piano’s. Samen hebben de bedrijven een omzet van meer dan 17 miljoen euro.

Door de overname wordt Piano’s Maene exclusief invoerder van de instrumenten van Steinway & Sons voor zowel België als Nederland, terwijl het bedrijf de eigen merken Doutreligne en de rechtsnarige concertvleugels nu ook bij onze noorderburen op de markt kan brengen.

Die rechtsnarige concertvleugels van Piano’s Maene zijn overigens uniek in hun soort. Het familiebedrijf lanceerde ze in april 2017 en nam er meteen een patent op. Bij piano’s die meer in de traditie van Steinway gebouwd zijn liggen de snaren gekruist. Bij de rechtsnarige piano van Maene is dat niet het geval, waardoor er een andere klankkleur ontstaat. Dat nieuwe type piano staat sindsdien onder meer in het Brugse concertgebouw. Door de overname komt er mogelijk straks ook eentje in het concertgebouw van Amsterdam.

In 2018 leverde Maene in België 1.450 verkochte piano’s en 1.039 piano’s in huur en huurkoop. Daar komen nog meer dan 800 verhuringen van vleugels voor concerten en evenementen bij.