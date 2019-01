Maene verkocht vorig jaar 1.450 piano’s en neemt nu grootste pianohandel van Nederland over Sam Vanacker

03 januari 2019

11u28 0 Ruiselede Piano’s Maene heeft de belangrijkste pianohandelaar van Nederland overgenomen. Ypma Piano’s ligt in het Nederlandse Alkmaar en is net als Maene hofleverancier. Samen hebben de bedrijven een omzet van 17 miljoen euro.

Piano’s Maene uit Ruiselede, dat 61 werknemers telt en daarmee het grootste pianobedrijf van ons land is, nam de aandelen van Ypma Piano’s volledig over en herdoopte het bedrijf tot Maene-Ypma piano’s. Er werken 25 mensen bij Ypma, al worden er daar geen eigen piano’s gemaakt. Door de overname wordt Piano’s Maene exclusief invoerder van de instrumenten van Steinway & Sons voor zowel België als Nederland, terwijl het bedrijf de eigen merken Doutreligne en de rechtsnarige concertvleugels nu ook bij onze noorderburen op de markt kan brengen.

CEO Stefaan Vanfleteren legt uit dat de overname het resultaat is van een plan dat al in 2015 uitgewerkt werd. “We hadden drie doelstellingen. In de eerste plaats een filiaal in Limburg uitbouwen, onze eigen rechtsnarige piano in de markt zetten en uitbreiden naar de Nederlandse markt. Dat alle drie de doelstellingen zo snel gerealiseerd zouden worden hadden we eigenlijk niet verwacht. Zo was het oorspronkelijk niet de bedoeling om Ypma over te nemen, maar toen de kans zich voor deed konden we die niet laten liggen. De som van beide bedrijven is namelijk groter dan de delen. Zo is er enorm veel interesse bij Nederlandse pianisten in onze rechtsnarige concertvleugels.”

Die rechtsnarige concertvleugels zijn uniek in hun soort. Het familiebedrijf lanceerde ze in april 2017 en nam er meteen een patent op. Bij piano’s die in de traditie van Steinway gebouwd zijn liggen de snaren gekruist. Bij de rechtsnarige piano van Chris Maene is dat niet het geval, waardoor er een andere klankkleur ontstaat. Dat nieuwe type piano staat sindsdien onder meer in het Brugse concertgebouw. “Op dit moment hebben we al veertien dergelijke piano’s gebouwd”, gaat Vanfleteren verder. “We droomden er al langer van om ook zo’n piano in het concertgebouw van Amsterdam te krijgen, maar dan was het nog zeer de vraag hoe we het onderhoud ervan zouden regelen. Door de overname hebben we nu een vestiging op een half uurtje rijden van het concertgebouw.”

Het voorbije decennium gaat het trouwens razend snel voor het West-Vlaamse familiebedrijf. Chris Maene (65), die het bedrijf in 1984 van zijn ouders over nam, gaf inmiddels de fakkel door aan zonen Dominique (38) en Frederic (35) Maene. Zij werken samen met Stefaan Vanfleteren, die in 2011 CEO werd van het bedrijf. Op 10 jaar tijd groeide de omzet van het bedrijf van 7,5 miljoen euro in 2008 tot 13,5 miljoen in 2018. In dezelfde periode steeg het personeelsbestand van veertig naar eenenzestig, opende het bedrijf een vijfde filiaal in een voormalige kerk in Limburgse Oud-Rekem én lanceerden ze hun eigen gepantenteerde piano. “Dit jaar gaan we het wat kalmer aan doen. Beloofd”, grapt Vanfleteren. “Nu komt het er op aan om voor stabiliteit te zorgen en de groei te bestendigen. Al zeiden we dat vorig jaar ook al.”

In 2018 leverde Maene in België 1.450 verkochte piano’s en 1.039 piano’s in huur en huurkoop. Daar komen nog meer dan 800 verhuringen van vleugels voor concerten en evenementen bij. In het atelier in thuisbasis Ruiselede werden in 2018 dertig luxepiano’s volledig ambachtelijk gemaakt. De prijzen van die laatste vleugels halen vlotjes de kaap van de 150.000 euro. Wie daar nog even moet voor sparen: de oefenmodellen zijn al te huur vanaf een schappelijke 35 euro per maand.