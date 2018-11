Les van Bake-Off deelneemster Veerle: "Zo maak je wortelcake" 20 november 2018

02u26 0 Ruiselede Na haar deelname aan het VIER-programma Bake Off Vlaanderen bakte Veerle De Cramer gisteren taart voor een thuispubliek.

In het kader van De Week van de Smaak gordde ze de schort om in lokaal dienstencentrum Den Tap en leerde ze een dertigtal dorpsgenoten gevulde wortelcake maken. Nadien werd er uitgebreid geproefd van het resultaat en kregen de cursisten allemaal het receptje mee naar huis. "Eigenlijk zijn het allemaal supporters, dus hier ben ik toch een stuk meer op mijn gemak dan voor de camera's", aldus Veerle. "We kregen een heel heldere uitleg met veel praktische tips. Zo haal je best altijd alles tegelijk uit de koelkast zodat de temperatuur van de ingrediënten onderling niet verschilt", weten deelneemster Sabine en Katrien. "Nu nog in de praktijk brengen." (SVR)