Leerlingen De Linde planten vredesboom 13 november 2018

Naar aanleiding van het einde van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden werd gisteren achter basisschool De Linde in Doomkerke een vredesboom geplant. Daarmee ging het gemeentebestuur in op een initiatief van het Agentschap Natuur en Bos om een boom te planten ter nagedachtenis van de oorlog.





Leerlingen en leerkrachten van De Linde verwerkten de vredesboom de voorbije weken in hun lessen. Zo maakten de kleuters een krans met klaprozen, terwijl het eerste en tweede leerjaar samen een vredesduif tekenden. De tweede graad bracht een gedichtje en de oudste kinderen marcheerden en dansten dan weer samen op de tonen van 'It's a long way to Tipperary'. Daarna staken de leerlingen de handen uit de mouwen en ging de winterlinde de grond in. (SVR)