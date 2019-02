Landschap gespiegeld in gevel van windzeilproducent VDI

18 februari 2019

12u56

Bron: VDI 0 Ruiselede De firma Vervaeke langs de Aalterbaan zit vanaf volgende maand in een opvallend nieuw jasje. De producent van regelbare en vaste windzeilen voor de landbouwsector fuseerde onlangs met Tapes&Banners, een bedrijf dat gespecialiseerd is in gevelbekleding. Daardoor ontstond de nieuwe tak Vervaeke Artextile. Om dat kracht bij te zetten krijgt het gebouw van Vervaeke een opvallend nieuw uiterlijk aangemeten.

”Momenteel huizen we in een betonnen bedrijfsgebouw, strak maar met weinig karakter”, vertelt Flore De Baets van Vervaeke. “Volgende maand komt er tegen de gevel een façade in in technisch textiel die van het gebouw pelt en zo verwijst naar de gelaagdheid van het bedrijf. Dankzij de fusie met Tapes & Banners uit Dottenijs hebben we nu ook de kennis in huis om ons te specialiseren in architecturale textiel- en membraanconstructies. Dat maken we onmiddellijk duidelijk door ons eigen bedrijfsgebouw in een nieuw jasje te hullen.”

Het ontwerp kwam er in overleg met architectenbureau DMOA uit Leuven en het Nederlandse adviesbureau Tentech. “Het leuke aan gevelbekleding is dat je in een mum van tijd een bedrijfsgebouw kunt opleuken met een façade die een identiteit geeft en een verhaal vertelt”, aldus Matthias Matelaer, CEO van DMOA Architects. Dat het landbouwverhaal van Vervaeke ook weerspiegeld wordt in hun eigen gevelbekleding mag je vrij letterlijk nemen: op de façade zal het landschap gespiegeld worden dat zich aan de overkant van de Aalterbaan bevindt. Zo wil het bedrijf zijn hart voor de landbouwsector in de verf zetten.”

In de inkomhal van het gebouw komt nog een membraanstructuur die als licht zal fungeren.