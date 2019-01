Kloosterzuster Marie-Madeleine viert 100ste verjaardag Sam Vanacker

25 januari 2019

11u38 0 Ruiselede Kloosterzuster Marie-Madeleine Debevere blies op 24 januari maar liefst honderd kaarsjes uit. Haar verjaardag werd donderdag uitgebreid gevierd in het klooster van O.L.V van Zeven Weeën in Ruiselede.

Marie-Madeleine is de oudste zuster van de congregatie, die op heden nog 50 leden telt. 23 daarvan verblijven in het hoofdklooster in Ruiselede. Acht zusters zijn inmiddels boven de negentig. Marie-Madeleine en haar collega’s verblijven in het klooster in de afdeling Warme Zorg, die gerund wordt door zuster Isabelle en haar team van thuiszorg Cura. In aanwezigheid van het schepencollege van Ruiselede en de het team van Warme Zorg werden Marie-Madeleine en haar medezusters uitgebreid getrakteerd op een receptie.

De kersverse eeuwelinge werd geboren op 24 januari 1919 in Beveren als middelste in een gezin van vijf. Toen ze twintig was trad ze in bij de zusters van de heilige Jozef Calazans in Beveren. “Ik draag nog steeds het kruisje dat ik toen gekregen heb”, vertelt de kranige zuster. “In Beveren deed ik huishoudelijk werk en later hielp ik in de gemeenschap in Ramskapelle met het Wit-Gele Kruis. Bij mijn pensioen in 1979 ben ik terug gekeerd naar het hoofdklooster in Beveren.”

De voorbije decennia ging het aantal kloosterzusters in Beveren echter fel achteruit. In 2015 waren er nog maar vijf zusters over, waarna de kleine gemeenschap verhuisde naar Ruiselede. Die aanpassing was niet evident voor de zusters.

“In het begin was het moeilijk, maar inmiddels voel ik me hier helemaal thuis. Nog elke dag lezen we samen onze paternoster. De dagelijkse eucharistieviering in het klooster kunnen we vanuit onze afdeling meevolgen op televisie. De communie wordt dan tot bij ons gebracht. Verder geniet ik van de activiteiten die hier georganiseerd worden, van de muziekstoel en van televisie kijken. We worden hier goed verzorgd. Ik dank de Heer voor de mooie jaren en vraag Hem zijn zegen voor de dagen of jaren die er nog zullen zijn.”