Kinderopvang Bobezeke verhuist in 2019 naar nieuw bedrijventerrein 05 juni 2018

Kinderopvang Bobezeke, die op dit moment nog langs de Bruggesteenweg zit, heeft het 23ste en laatste perceel grond gekocht op het nieuwe bedrijventerrein in de Bundingstraat. Eind volgend jaar verhuist Laura Vyncke met de kinderopvang. Haar partner Jens Declercq betrekt een bedrijfsgebouw op hetzelfde perceel. "De locatie ligt op het woon-werktraject voor negentig procent van onze ouders", legt Laura Vyncke uit. "Een ander voordeel is dat we er een grotere tuin hebben om in te spelen. Aan de capaciteit van 18 kinderen verandert er niets." Naast de nieuwe kinderopvang komt er een opslagruimte en een atelier van het bedrijf van Jens. Kinderopvang Bobezeke huurt sinds september 2016 een volledig omgebouwde stal in de Bruggesteenweg. (SVR/CDR)