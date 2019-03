Kinderen De Kiem ontpoppen zich tot circusartiesten Sam Vanacker

28 maart 2019

14u17 4 Ruiselede De 377 kinderen van basisschool De Kiem in Ruiselede zijn klaar om hun ouders en grootouders vrijdag en zaterdag omver te blazen met een indrukwekkende circusshow.

Al sinds begin dit jaar werkt de school onder begeleiding van Circus Picolini aan een twee uur durende show, waarbij de kinderen zelf in de huid van circusartiesten kruipen. De leerlingen oefenden per klas een circusact in en sinds begin deze week oefenen ze die in een echte circustent, die achter de school opgetrokken werd. Donderdagvoormiddag werd in die tent een generale repetitie gehouden. De kleuters en peuters treden op als clown of leeuw, terwijl de al even kleurrijk uitgedoste oudere kinderen hun evenwichtskunsten tonen, jongleren met diabolo’s, borden doen draaien of andere straffe toeren uithalen.

Er zijn drie voorstellingen gepland: op vrijdag om 18 uur en op zaterdag om 10 en 14 uur. Het reizende circus wordt gerund door Dennis Hartmann en zijn gezin en focust al achttien jaar uitsluitend op voorstellingen voor en door scholen.