Kersvers schepen Ilse Volcke:"Ik hou wel van wat gezonde discussie" Sam Vanacker

09 januari 2019

08u37 0 Ruiselede Het enige nieuwe gezicht in het schepencollege van Ruiselede is dat van Ilse Volcke (48). Ze is moeder van drie en werkt als zorgkundige in het rusthuis van Ruiselede.

In 2012 kwam ze voor het eerst op bij RKD en kwam toen in de OCMW-raad terecht. "Zes jaar geleden heb ik gepast voor de gemeenteraad en bewust gekozen voor een zitje in de OCMW-raad. Ik zag mezelf niet als een echte politicus. Dat is trouwens nog altijd zo. Ik blijf gewoon mezelf en ik hoop ook dat dit de reden is waarom mensen op me hebben gestemd. Maar tegelijk wil ik me nu wel bewijzen als schepen. Voor de mensen van Ruiselede. Bovendien hou ik wel van wat gezonde discussie."

Ilse krijgt de 'zachte' bevoegdheden onder haar vleugels, namelijk cultuur, onderwijs, jeugd, bibliotheek en toerisme. "Aangezien ik uit de sociale sector kom, zijn bibliotheek en cultuur toch relatief nieuw terrein, al denk ik dat ik zeker mijn steentje zal kunnen bijdragen. Zo wordt de nieuwe cultuurzaal op het Polenplein een van de grootse projecten de komende legislatuur. Als zorgkundige ga ik ook extra aandacht besteden aan toegankelijkheid voor minder mobiele mensen."

Wat toerisme betreft heeft ze een toepasselijke visie. "Ik hou eigenlijk niet van reizen. Zodra ik een paar dagen weg ben van thuis ga ik kapot van heimwee. Ik ben een geboren en getogen Ruiseleedse en ik hou van mijn dorp. We hebben hier alles wat je je maar kunt wensen;" (SVR)