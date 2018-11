Kasteelmoord wordt op 18 maart 2019 behandeld in het Gentse hof van beroep Jeffrey Dujardin

12 november 2018

15u04 0 Ruiselede De zaak van de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene is deze namiddag voor de eerste keer voor het Gentse hof van beroep verschenen. Er zijn vandaag conclusietermijnen bepaald, de zaak zal behandeld worden op 18 maart 2019.

Het parket van West-Vlaanderen had beroep aangetekend tegen de straffen voor alle verdachten, nadat enkele veroordeelden al beroep hadden aangetekend tegen het vonnis van de Brugse correctionele rechtbank. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (41) werden respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld.

De 54-jarige Evert De Clercq weigerde te verschijnen vandaag, de andere drie beklaagden waren aanwezig. Het hof van beroep zal de uiteindelijke strafmaat, afgezien van mogelijk cassatieberoep, moeten bepalen voor de kasteelmoord. Dokter Gyselbrecht werd beschouwd als de opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon. Pierre Serry trad als tussenpersoon op bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter. Evert de Clercq speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel, maar hij ontkende dat met klem. De schutter werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. Die blijft ontkennen dat hij wist wat zijn oom in Wingene van plan was. Larmit gaf wel toe dat hij hielp om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

Het hof zetelde uitzonderlijk in het bijgebouw aan het Koophandelsplein, omdat het cellencomplex in het hoofdgebouw gerenoveerd wordt. Daar werden deze middag de conclusietermijnen bepaald, waarbij de advocaten kunnen concluderen over de getuigenlijst en over eventuele procedurekwesties. De behandeling staat gepland op 18 maart 2019.