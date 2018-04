Ingrid fietst verder... En daar is derde boek over Provence 06 april 2018

02u45 0 Ruiselede Het derde boek van reisjournaliste Ingrid Castelein ligt volgende week in de rekken.

In 'Met de fiets door de Provence. Couleurs du Luberon' neemt de Ruiseleedse schrijfster de lezer voor de derde keer op rij mee naar de regio waaraan ze haar hart verloor. Na eerder met 'Mon(t) Ventoux' en 'Route de la Lavande' de meest iconische berg van de Tour te hebben verkend, fietste Ingrid voor haar jongste werk rond in Luberon, de streek ten zuiden van de Ventoux.





"Het is eigenlijk een logisch vervolg op de eerste twee boeken", legt Ingrid (53) uit. "Het tweede boek eindigt waar het derde begint. Per slot van rekening staat er altijd een wegwijzer naar het volgende dorp en zo brachten mijn fietstochten me tot in Luberon. Opnieuw heb ik me dankzij mijn journalistieke microbe kunnen onderdompelen in de leefwereld van de lokale bevolking, doorheen de verschillende seizoenen. Of er nog een vierde boek komt over de Provence? Laat ons zeggen dat ik al met een paar ideetjes in mijn hoofd zit. Aan materiaal geen gebrek", lacht Ingrid.





Het boek wordt op donderdag 12 april voorgesteld in het gemeentehuis van Ruiselede. Een plaatsje reserveren op de voorstelling kan via een mail naar pers@standaarduitgeverij.be.





'Met de fiets door de Provence. Couleurs du Luberon' is uitgegeven bij Manteau en kost 19,99 euro. (SVR)